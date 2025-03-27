«Динамо» Москва обыграло СКА (3:1) и повело 1-0 в серии Кубка Гагарина. Сикьюра забил, у Гусева гол и ассист
СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в 1-й игре серии Кубка Гагарина-2025.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии: 1-0
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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