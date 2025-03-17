Крикунов о Заврагине: «Тренерский штаб СКА ему доверяет, для вратаря это важно. Матч с «Сочи» показал, Егор набирает форму и к плей-офф подойдет в боевой готовности»

Владимир Крикунов оценил игру Егора Заврагина в последних матчах СКА.

19-летний голкипер петербургской команды в игре против «Сочи » (2:0) не пропустил ни одной шайбы.

«Молодой интересный голкипер. Если он продолжит так же активно работать на тренировках, как сейчас, может вырасти во вратаря высокого класса.

Любому хоккеисту, когда он появляется в КХЛ , требуется время для адаптации, для того, чтобы привыкнуть к скоростям, броскам, уровню. Вратарям порой бывает сложнее, чем полевым игрокам.

Заврагину тренерский штаб СКА доверяет, а для вратаря это очень важно. Думаю, что в плей-офф Егор сможет проявить себя.

Недавний матч с «Сочи» показал, что Егор набирает форму и к плей-офф подойдет в полной боевой готовности», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.