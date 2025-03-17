Мичков, Цыплаков, Станковен, Блэйк, Андре – в топ-5 лучших новичков Столичного дивизиона по версии сайта НХЛ

НХЛ включила Мичкова и Цыплакова в топ-5 лучших новичков Столичного дивизиона.

В рейтинг без ранжирования по местам вошли 20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков , а также 26-летний форвард «Айлендерс » Максим Цыплаков .

В топе также оказались 22-летний форвард «Каролины» Логан Станковен , 23-летний защитник «Филадельфии» Эмиль Андре, а также 21-летний нападающий Джексон Блэйк из «Харрикейнс».

Мичков набрал 47 (20+27) очков в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 16». На счету Цыплакова 28 (8+20) баллов и «плюс 5» в 61 игре.