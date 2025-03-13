Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» после трех четвертей сезона по версии сайта НХЛ. Селебрини – 2-й, Вульф – 3-й, Мичков – 4-й, Цыплаков – 7-й

Лэйн Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» после трех четвертей сезона.

Официальный сайт НХЛ провел голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку лиги в сезоне-2024/25.

В голосовании участвовали 14 авторов сайта. Каждый из них называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял 21-летний американский защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон . Он лидирует среди новичков по очкам, набрав 49 (4+45) баллов в 64 играх при полезности «минус 14». Хатсон получил 69 баллов при 6 первых местах.

Второе место занял 18-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини , который заработал 48 (20+28) очков в 54 играх при полезности «минус 26». У него 66 очков при 7 первых местах.

Третье место занял 23-летний вратарь «Калгари » Дастин Вульф . На его счету 22 победы в 38 матчах при 91,5% отбитых бросков и 3 шатаутах. Голкипер получил 46 баллов при 3 первых местах.

Четвертое место занял 20-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков , который набрал 47 (20+27) очков в 64 матчах регулярного сезона при полезности «минус 15». Россиянин получил 41 балл в голосовании.

Также в топ-5 вошел 22-летний форвард «Каролины» Логан Станковен, заработавший 9 очков по итогам голосования. Остальные игроки получили меньше 5 баллов. В их число вошли форвард «Сан-Хосе » Уилл Смит (3), нападающий «Айлендерс » Максим Цыплаков (3), форвард «Детройта» Марко Каспер (2) и нападающий «Сент-Луиса» Зак Болдук (1).

Обладатель приза будет определен по итогам голосования членов Ассоциации журналистов. Оно состоится после завершения регулярного чемпионата.