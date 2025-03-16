Мичков остался без очков в 4-м матче подряд. У него 1 бросок, 2 хита и малый штраф за 17:47 против «Каролины»
Матвей Мичков остался без очков в 4-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:5).
На счету 20-летнего россиянина 47 очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16». Серия игр без голов продлилась до 5, без очков – до 4.
Сегодня Матвей (17:47, 3:05 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 броском в створ (еще дважды промахнулся) и 2 силовыми приемами, а также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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