Кожевников о «Локомотиве»: «Спад может быть связан с подготовкой к плей-офф. Восток они будут разбирать по косточкам – за счет Курьянова»
Александр Кожевников высказался о перспективах «Локомотива» в плей-офф.
– Кто под вопросом на Западе?
– Есть опасения за Нижний Новгород и Череповец. Мне нравится смотреть за этими быстрыми командами, но они легковесные и, опасаюсь, некубковые. Хотя Игорь Ларионов – хитрец, не раз выпутывался из разных ситуаций.
Но у его «Торпедо» на первом этапе – сильный соперник, Ярославль. Есть подозрения, что спад «Локомотива» связан с подготовкой к плей-офф – команду могут подгружать.
Восток «Локомотив» будет разбирать по косточкам – за счет перехода в тренерский штаб Антона Курьянова, который знает об Омске, Челябинске и Ко все. Посмотрим, найдет ли Ярославль ключики к Западу – к тому же Ларионову, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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