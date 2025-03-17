Кожевников о «Локомотиве»: «Спад может быть связан с подготовкой к плей-офф. Восток они будут разбирать по косточкам – за счет Курьянова»

Александр Кожевников высказался о перспективах «Локомотива» в плей-офф.

– Кто под вопросом на Западе?

– Есть опасения за Нижний Новгород и Череповец. Мне нравится смотреть за этими быстрыми командами, но они легковесные и, опасаюсь, некубковые. Хотя Игорь Ларионов – хитрец, не раз выпутывался из разных ситуаций.

Но у его «Торпедо » на первом этапе – сильный соперник, Ярославль. Есть подозрения, что спад «Локомотива» связан с подготовкой к плей-офф – команду могут подгружать.

Восток «Локомотив » будет разбирать по косточкам – за счет перехода в тренерский штаб Антона Курьянова , который знает об Омске, Челябинске и Ко все. Посмотрим, найдет ли Ярославль ключики к Западу – к тому же Ларионову, – сказал двукратный олимпийский чемпион.