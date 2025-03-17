Ротенберг о 2-м месте СКА по посещаемости в Европе: «СКА-Арена» – лучший и самый вместительный в мире дворец, мы готовы конкурировать с НХЛ. Цель – превысить посещаемость в 20 тысяч человек»

Роман Ротенберг заявил, что арена СКА стала второй по посещаемости в Европе.

Как стало известно , что средняя аудитория матчей петербургского клуба составила 17 648 зрителей – это второй результат среди европейских клубов. Первое место занял «Кельн», матчи которого в среднем посещало 17 829 болельщиков.

«СКА – самый посещаемый клуб КХЛ и второй в Европе. В этом сезоне уступили только немецкому «Кельну », который весь чемпионат провел на 18-тысячнике. После переезда на «СКА-Арену» мы действительно вышли на новый уровень, которому теперь обязаны соответствовать.



Удобство болельщиков – наш приоритет, в этом направлении мы работаем уже много лет. Стараемся радовать зрителей не только ярким атакующим хоккеем, хотя и это невероятно важно.

Нужно создавать комфортные условия для людей и делать их поход на стадион действительно запоминающимся. Спасибо всем, кто приходит поддержать нас. Огромная благодарность каждому болельщику.



Не останавливаемся на достигнутом, с уверенностью смотрим в будущее. В следующем сезоне мы должны стать первым европейским клубом, чья средняя посещаемость превысит 18, 19 и даже 20 тысяч болельщиков.

У нас лучший и самый вместительный в мире хоккейный дворец, мы готовы конкурировать с НХЛ . Если раньше это казалось мечтой, то теперь это вполне достижимая цель. Главное – работать», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.