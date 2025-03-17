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  • 17 648 зрителей посетили домашние игры СКА в среднем – лучший результат в истории российского хоккея и второй в Европе. «Динамо» Минск – 4-е, «Авангард» – 7-й (Metaratings)
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17 648 зрителей посетили домашние игры СКА в среднем – лучший результат в истории российского хоккея и второй в Европе. «Динамо» Минск – 4-е, «Авангард» – 7-й (Metaratings)

СКА – лидер по посещаемости среди всех клубов в истории российского хоккея.

Как сообщает Metaratings, средняя аудитория матчей команды тренера Романа Ротенберга составила 17648 зрителей – это лучший результат в истории российского хоккея.

Также сообщается, что СКА стал вторым в рейтинге клубов по посещаемости домашних матчей в Европе. Лидером по этому показателю стал немецкий «Кельнер Хайе» – 17 829 зрителей в среднем на матчах

СКА провел 16 матчей в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце и 18 игр на «СКА-Арене». Отмечается, что точный процент заполняемости домашних матчей петербургского клуба нельзя определить, так как многие игры на новой арене проходили при аудитории, превышающей вместимость «СКА-Арены» согласно сайту КХЛ.

Среди клубов КХЛ в рейтинге также представлены «Динамо» Минск и «Авангард». Минский клуб занял 4-е место при средней посещаемости 14 427 зрителей в этом сезоне, у омской команды 7-е место (11 648). «Сибирь» заняла 11-е место. 

Топ-10 клубов чемпионатов Европы по посещаемости выглядит следующим образом: 

1. «Келнер Хайе» (Германия, 17 829);

2. СКА (Россия, 17648);

3. «Берн» (Швейцария, 15 821);

4. «Динамо» Минск (Беларусь, 14 427);

5. «Айсбэрен» (Германия, 14 035);

6. «Адлер Мангейм» (Германия, 11 681);

7. «Авангард» (Россия, 11 648);

8. «Цюрих» (Швейцария, 11 404);

9. «Фрелунда» (Швеция, 11 359);

10. «Спарта» (Чехия, 10 837). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
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