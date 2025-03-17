Кюмпер, Братт и Монтур – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Лос-Анджелеса» выиграл все 3 матча, пропустив 1 шайбу и оформив 2 шатаута

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Лос-Анджелеса » Дарси Кюмпер . 34-летний голкипер одержал три победы в трех матчах, отбив 98,7% бросков (78 из 79) и оформив 2 шатаута. Его игра помогла «Кингс» продлить победную серию до пяти матчей.

Второй звездой недели стал форвард 26-летний нападающий «Нью-Джерси » Йеспер Братт , набравший 9 (2+7) очков в 3 матчах.

Третьей звездой назван 30-летний защитник «Сиэтла » Брэндон Монтур, который заработал 6 (3+3) баллов в 3 играх недели.