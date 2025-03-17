Кюмпер, Братт и Монтур – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Лос-Анджелеса» выиграл все 3 матча, пропустив 1 шайбу и оформив 2 шатаута
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер. 34-летний голкипер одержал три победы в трех матчах, отбив 98,7% бросков (78 из 79) и оформив 2 шатаута. Его игра помогла «Кингс» продлить победную серию до пяти матчей.
Второй звездой недели стал форвард 26-летний нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт, набравший 9 (2+7) очков в 3 матчах.
Третьей звездой назван 30-летний защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур, который заработал 6 (3+3) баллов в 3 играх недели.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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