«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» от «Лады»

«Адмирал» вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда из Владивостока не опустится ниже восьмого места в Восточной конференции после того, как «Нефтехимик» уступил «Ладе» со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата.

Команда Леонида Тамбиева занимает 7-ю строчку в таблице Востока с 69 очками после 64 матчей. За восьмую путевку в плей-офф поборются «Сибирь» (8-е место, 66 очков) и «Нефтехимик» (9-е место, 61 очко). Обеим командам осталось провести по три игры в регулярке.

«Адмирал» стал 15-м участником плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2024/25.