Морозов о КХЛ: «Пока остаются те же 23 клуба. Новых нет, заявки никто не прислал. Тула по инфраструктуре не подходит»

Алексей Морозов заявил, что Тула по инфраструктуре не подходит для участия в КХЛ.

– Вы будете в КХЛ обсуждать состав команд на следующий сезон? Может быть, добавятся новые клубы или кто-то уйдет?

– На данный момент у нас все клубы до 1 марта должны были подать свои заявки и финансовые гарантии – все необходимые документы для участия в следующем сезоне.

Причем мы со следующего сезона рассматриваем участие в КХЛ сразу на пять лет. Такие принимаем заявки и хотим, чтобы клубы знали в долгосрочной перспективе, что они надолго с нами.

Новых команд никаких нет. Никто не прислал свои заявки. Остаются те же пока 23 клуба КХЛ, которые мы обязаны вынести на Совет директоров лиги, чтобы там были поддержаны эти участники на следующие сезоны.

– Тула не прислала заявку? Ходили слухи, что АКМ может войти в КХЛ.

– Тула не подходит по регламенту. Потому что лига берет курс на новые арены, которые отличаются вместительностью и комфортабельностью, куда люди хотят приходить и наслаждаться семейным праздником.

Мы же с вами летали в Екатеринбург, где открылась прекрасная «УГМК-Арена». Все больше болельщиков хотят попасть на матчи. Недавно КХЛ установила рекорд посещаемости. Пока что Тула по инфраструктуре не подходит для участия в КХЛ.

– Спасибо за сезон. Нас ждет очень интересный плей-офф!

– Но и в последнюю неделю регулярного чемпионата тоже есть интрига. Например, кто завоюет Кубок Континента . И пока непонятно, кто с кем будет играть в плей-офф, как сложатся серии. А это тоже интересно, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.