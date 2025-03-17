Андронов про рецепт побед СКА: «Мы нашли свою игру, которая дает результат. Пытаемся придерживаться своего стиля»
Сергей Андронов оценил выступление СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Клуб выиграл 4 матча подряд.
– В чем заключается рецепт побед, который совсем недавно нашел СКА?
– Мы нашли свою игру, которая дает нам результат. Пытаемся придерживаться своего стиля. Наверное, поэтому выигрываем.
– Как может пригодиться в предстоящих матчах плей-офф ваш богатый кубковый опыт? Какие советы вы бы могли дать партнерам, особенно молодым, которые еще не играли в матчах навылет?
– Ну, плей-офф – это совсем другая история. Там нужно будет много терпеть, играть все 60 минут и оставаться сосредоточенными все 60 минут, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
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