Алексей Морозов рассказал о возможном изменении потолка зарплат в КХЛ.

Потолок зарплат на клуб составляет 900 млн рублей. Этот показатель не менялся с 2020 года. Пол зарплат в регулярно поднимается и сейчас составляет 450 млн рублей.

– Собираются ли в КХЛ повысить потолок зарплат? А если в 2026 году к нам приедет Александр Овечкин, как же его вписать в бюджет?

– Мы уже сейчас провели голосование с клубами. Сделали наше предложение – как мы видим, как должны увеличиваться пол и потолок зарплат, как это должно работать в ближайшей перспективе на три сезона.

Поэтому мы провели опрос клубов, собрали мнения – сейчас будем выносить предложения на совет директоров КХЛ, который уже примет решение, как мы будем дальше жить с потолком и полом заработных плат, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов .

Генменеджер «Ак Барса»: «Потолок и пол зарплат в КХЛ нужно поднимать для конкуренции с другими лигами, в связи с инфляцией и изменением налоговых ставок»