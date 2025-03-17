Вайсфельд о «Торпедо»: «Про атакующий хоккей говорили в 1-й год работы Ларионова. Не вижу, что они тактику поменяли. У них другая особенность – они матчи не вытаскивают, это не очень хорошо»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что «Торпедо» не вытаскивает матчи.

– Команда из Нижнего Новгорода изменилась в плане стиля? Раньше говорили, что «Торпедо» играет в атаку.

– Мне кажется, что про атакующий хоккей говорили в первый год работы Ларионова . Я не вижу, что они тактику поменяли. С моей точки зрения, у них есть другая особенность. Они матчи не вытаскивают. Вот это, конечно, для команды не очень хорошо.

Очень важно, когда ты выигрываешь проигранные матчи. Не в плане счета, а когда по игре соперник владеет преимуществом, но ты выигрываешь. У них я этого не вижу.

– Пара «Локомотив» – «Торпедо» – это 4-0 в серии?

– Это с одной стороны. А с другой стороны, они в том году чуть СКА не обыграли. Тогда тоже считали, что это проходной соперник. В плей-офф все возможно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.