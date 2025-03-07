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  • Вайсфельд о росте потолка зарплат в КХЛ: «Если не хотим, как в СССР, где ЦСКА был постоянным чемпионом, главное – соблюсти баланс. У команд есть возможность платить 950 млн рублей»
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Вайсфельд о росте потолка зарплат в КХЛ: «Если не хотим, как в СССР, где ЦСКА был постоянным чемпионом, главное – соблюсти баланс. У команд есть возможность платить 950 млн рублей»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном росте потолка зарплат в КХЛ.

– Лига рассматривает увеличение потолка зарплат. Что думаете по этому поводу?

– Смотря чего КХЛ планирует добиться этим решением. В моем понимании, в этом нововведении самое главное, чтобы соблюдался баланс между потолком и полом, чтобы не было большого разрыва между максимальными и минимальными зарплатами, иначе упадет уровень конкуренции.

Что касается увеличения с 900 млн до 950 млн, то здесь нужно общаться с клубами, возможно, растет уровень финансового положения. Наверняка здесь играет роль и курс доллара, который нужно учитывать, чтобы иностранцам было комфортно.

Конечно, потолок можно поднять и до двух миллиардов рублей, вопрос в том, сколько клубов смогут себе это позволить. В Лиге не просто так апеллируют этими цифрами, вероятно, что у команд есть возможность выплачивать 950 миллионов.

Если мы не хотим уничтожить соревновательную составляющую, как было однажды при Советском Союзе, в котором ЦСКА являлся постоянным чемпионом, а у болельщиков был интерес лишь в том, кто займет второе или третье место, то самое главное сейчас – соблюсти баланс.

– Лига планирует разрешить не учитывать в потолке зарплат бонусы за игру в каждом раунде плей-офф…

– В таком случае хоккеисты будут подписывать контракты с более сильными клубами за меньшие деньги, но это не будет способствовать повышению конкурентоспособности в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
потолок зарплат
logoКХЛ
logoЛеонид Вайсфельд
чемпионат СССР
logoЦСКА
деньги
болельщики
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