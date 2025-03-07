Вайсфельд о росте потолка зарплат в КХЛ: «Если не хотим, как в СССР, где ЦСКА был постоянным чемпионом, главное – соблюсти баланс. У команд есть возможность платить 950 млн рублей»
– Лига рассматривает увеличение потолка зарплат. Что думаете по этому поводу?
– Смотря чего КХЛ планирует добиться этим решением. В моем понимании, в этом нововведении самое главное, чтобы соблюдался баланс между потолком и полом, чтобы не было большого разрыва между максимальными и минимальными зарплатами, иначе упадет уровень конкуренции.
Что касается увеличения с 900 млн до 950 млн, то здесь нужно общаться с клубами, возможно, растет уровень финансового положения. Наверняка здесь играет роль и курс доллара, который нужно учитывать, чтобы иностранцам было комфортно.
Конечно, потолок можно поднять и до двух миллиардов рублей, вопрос в том, сколько клубов смогут себе это позволить. В Лиге не просто так апеллируют этими цифрами, вероятно, что у команд есть возможность выплачивать 950 миллионов.
Если мы не хотим уничтожить соревновательную составляющую, как было однажды при Советском Союзе, в котором ЦСКА являлся постоянным чемпионом, а у болельщиков был интерес лишь в том, кто займет второе или третье место, то самое главное сейчас – соблюсти баланс.
– Лига планирует разрешить не учитывать в потолке зарплат бонусы за игру в каждом раунде плей-офф…
– В таком случае хоккеисты будут подписывать контракты с более сильными клубами за меньшие деньги, но это не будет способствовать повышению конкурентоспособности в КХЛ, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий