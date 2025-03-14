Генменеджер «Ак Барса»: «Потолок и пол зарплат в КХЛ нужно поднимать для конкуренции с другими лигами, в связи с инфляцией и изменением налоговых ставок»

Марат Валиуллин заявил, что в КХЛ нужно поднимать потолок и пол зарплат.

– Согласны, что конкуренция в лиге, в том числе в связи с введением жесткого потолка зарплат, сильно увеличилась?

– Это чувствуется. Видно, какая плотность в конференциях, с первого по восьмое или седьмое место. Как в нашей конференции, так и в Западной.

Непонятно, кто с кем сыграет в плей-офф, а раньше уже в декабре все было ясно, игроков забирали в дедлайн. Сейчас лига действительно выравнялась, это интересно и для болельщиков – до конца регулярки матчи непредсказуемые.

– Нужно ли поднимать потолок и пол зарплат?

– Я считаю, что и потолок, и пол зарплат нужно поднимать для определенной конкуренции с другими лигами, а также в связи с инфляцией и изменением налоговых ставок.

Периодически нужно заниматься этим вопросом, и сейчас пришло время, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.

На данный момент потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей, это значение не меняется с 2020 года.