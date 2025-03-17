86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила хоккейный матч. Панин и Алексей Василевский и подарили ей джерси с автографами

86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила хоккейный матч.

Клуб опубликовал ролик с 86-летней Рашидой Муртазиной, которая впервые посетила игру.

«С 2011 года она не пропускает ни один матч и каждую игру смотрит по телевизору. Мы узнали об этой истории и пригласили Рашиду Ахметовну на хоккей», – сообщается в видео.

Болельщица посетила домашний матч «Салавата» против минского «Динамо» (4:3 Б).

После игры хоккеисты «Салавата Юлаева » Григорий Панин и Алексей Василевский подарили ей свитер клуба с автографами.