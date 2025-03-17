86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила хоккейный матч. Панин и Алексей Василевский и подарили ей джерси с автографами
86-летняя болельщица «Салавата» впервые посетила хоккейный матч.
Клуб опубликовал ролик с 86-летней Рашидой Муртазиной, которая впервые посетила игру.
«С 2011 года она не пропускает ни один матч и каждую игру смотрит по телевизору. Мы узнали об этой истории и пригласили Рашиду Ахметовну на хоккей», – сообщается в видео.
Болельщица посетила домашний матч «Салавата» против минского «Динамо» (4:3 Б).
После игры хоккеисты «Салавата Юлаева» Григорий Панин и Алексей Василевский подарили ей свитер клуба с автографами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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