Кожевников о «Салавате»: «В плей-офф Уфе будет очень сложно. Нет 3-го и 4-го звена, возня вокруг финансов. Сравните с «Трактором» и «Авангардом» – разные лиги!»
– В кого не верите в плей-офф?
– Кубок – самый непредсказуемый турнир. Возможны любые сюрпризы. Даже в КХЛ, где всегда была субординация в первом круге.
Но мой прогноз остается прежним – и пусть на меня не обижаются болельщики «Салавата». Несмотря на то, что Уфа прыгнула выше головы и на удивление стабильно прошла чемпионат, в плей-офф ей будет очень сложно. Нет третьего и четвертого звена, зато имеется постоянная возня вокруг финансов. Плюс зависимость от легионеров, которые в таких условиях в любой момент могут собрать чемоданы.
Посмотрите на Уфу – и на ее фоне, например, на Челябинск или Омск. Под Гру и Буше в этом сезоне уже собрали два состава, идет постоянная текучка кадров – а Уфа за полгода из новичков потянула разве что середнячка Яна. Разные лиги! – считает двукратный олимпийский чемпион.
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