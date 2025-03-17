Кожевников о «Салавате»: «В плей-офф Уфе будет очень сложно. Нет 3-го и 4-го звена, возня вокруг финансов. Сравните с «Трактором» и «Авангардом» – разные лиги!»

Александр Кожевников не верит в перспективы «Салавата» в плей-офф.

– В кого не верите в плей-офф?

– Кубок – самый непредсказуемый турнир. Возможны любые сюрпризы. Даже в КХЛ , где всегда была субординация в первом круге.

Но мой прогноз остается прежним – и пусть на меня не обижаются болельщики «Салавата ». Несмотря на то, что Уфа прыгнула выше головы и на удивление стабильно прошла чемпионат, в плей-офф ей будет очень сложно. Нет третьего и четвертого звена, зато имеется постоянная возня вокруг финансов. Плюс зависимость от легионеров, которые в таких условиях в любой момент могут собрать чемоданы.

Посмотрите на Уфу – и на ее фоне, например, на Челябинск или Омск. Под Гру и Буше в этом сезоне уже собрали два состава, идет постоянная текучка кадров – а Уфа за полгода из новичков потянула разве что середнячка Яна. Разные лиги! – считает двукратный олимпийский чемпион.