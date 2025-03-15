Козлов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Понравилось, что ребята не сдавались, ловили на себя, боролись до конца. Настает время, когда на первое место выходит характер и командный дух»
– Хороший матч, хорошие скорости. Играли против организованной команды с квалифицированными хоккеистами. Повели в счете, потом соперник вернулся и повел, но мне понравилось, что команда не сдавалась, ловила на себя, боролась до конца.
Деннис Ян подрался, завел команду еще раз. Ребята понимали, что это крайняя домашняя игра в регулярке, хотели порадовать болельщиков, отдались на все 100 процентов.
– Не без нервов игра проходила. Как смотрите на моменты с браком перед плей-офф?
– Мы играли против хорошей команды, которая заставляла нас ошибаться. Брак будет всегда, хотелось бы идеальной игры, но матчи бывают разные. Настает то время, когда на первое место выходит характер и командный дух.
– Отсутствовал Алалыкин, Хафизуллин ушел после нескольких смен. Что с ними?
– У них небольшие повреждения.
– Целенаправленно готовите Александра Самонова к плей-офф, давая больше игровой практики?
– Александр у нас первый номер, поэтому и играет против сильных команд. Он бился сегодня вместе со всеми. Я считаю, что его большая заслуга в победе, он сделал пару ключевых сэйвов, где он подтащил. И, конечно, на буллитах уверенно сыграл.
– Много потерь команда совершает. Почему так получается?
– Что московское, что минское «Динамо» хорошо играют в средней зоне, квалифицированные защитники. Мы хотели проходить зону, контролируя шайбу, поэтому случаются потери.
– Принципиально – «Сибирь» или «Адмирал»?
– И тот, и другой – неуступчивый соперник. То же самое могу сказать про остальные команды. Не бывает легких соперников. Готовимся к каждому, надо быть уверенным в себе и правильно организовать нашу игру.
– «Салават» стал лучшей командой по играм дома. За счет чего это удалось достичь?
– Поддержка болельщиков – самое основное. Как город живет хоккеем, как здесь любят хоккей и атмосфера на арене шикарная, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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