Ливо из «Салавата» забил 45-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 шайбы
Джош Ливо забил 45-й гол в сезоне КХЛ и приблизился к рекорду Сергея Мозякина.
Форвард «Салавата Юлаева» отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» Минск (2:2, первый период). На пятой минуте Ливо забросил шайбу в большинстве.
Рекорд КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину, который забил 48 раз в сезоне-2016/17.
В этом сезоне Ливо набрал 74 (45+29) балла за результативность в 58 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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