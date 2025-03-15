Ливо из «Салавата» забил 45-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 шайбы

Джош Ливо забил 45-й гол в сезоне КХЛ и приблизился к рекорду Сергея Мозякина.

Форвард «Салавата Юлаева » отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Динамо» Минск (2:2, первый период). На пятой минуте Ливо забросил шайбу в большинстве.

Рекорд КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину , который забил 48 раз в сезоне-2016/17.

В этом сезоне Ливо набрал 74 (45+29) балла за результативность в 58 матчах.