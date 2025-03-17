Заврагин, Маклюков и Олег Ли – лучшие игроки недели в КХЛ. Даниил Давыдов – лучший новичок

Заврагин, Маклюков, Ли и Давыдов стали лучшими игроками недели в КХЛ.

Лучшим вратарем признан Егор Заврагин (СКА ), одержавший 2 победы в 2 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с коэффициентом надежности 0,50. Он отразил 98,11% бросков. В игре с «Сочи» (2:0) Заврагин сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Алексей Маклюков («Металлург »), набравший 2 (1+1) очка в 2 матчах недели при показателе полезности «+4». На его счету также 1 силовой прием, 1 блокированный бросок, 1 отбор шайбы. В игре с «Куньлунем» (2:1) Маклюков стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим признан Олег Ли («Амур »). Он набрал 6 (5+1) баллов в 3 матчах недели при показателе полезности «+5». На его счету также 2 силовых приема, 1 блокированный бросок, 1 отбор шайбы. В игре с «Барысом» (5:2) Ли стал автором хет-трика.

Лучшим новичком стал нападающий Даниил Давыдов («Северсталь»), набравший 2 (1+1) очка в 3 матчах недели при показателе полезности «+2». На его счету также 1 отбор шайбы и 1 перехват.