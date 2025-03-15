Заврагин об отсутствии Кузнецова в СКА: «Он заводила, шутки шутит в раздевалке. Когда кого-то нет, чувствуешь, что команда неполная»
Егор Заврагин назвал Евгения Кузнецова заводилой и высказался о его отсутствии.
Ранее форвард был внесен в список травмированных.
– Давно не видим в игре Евгения Кузнецова, у которого имеются проблемы со здоровьем. Серьезно ли сказывается отсутствие Евгения в раздевалке как опытного и звездного партнера по команде, или уже как-то привыкаете без него?
– Да нет. Все равно когда кого-то нет, чувствуешь, что команда неполная, кого-то не хватает. Так же и с Евгением Кузнецовым.
Да, он заводила, шутки шутит в раздевалке. Понятно, жаль, что его нет, но продолжаем работать дальше, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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