Бардаков о серии СКА из 4 побед: «Знаем, что у нас теперь сзади стена. Вратарь дает уверенность нам, мы – ему, от этого такой результат»
Армейцы одержали четыре победы подряд в Фонбет чемпионате КХЛ и поднялись на шестое место в Западной конференции.
– СКА стал реже пропускать: не больше двух шайб в последних шести матчах.
– Сделали работу над ошибками. Нападающие правильно работают, помогая обороне, защитники стали играть проще, и мы знаем, что у нас теперь сзади стена (в последних матчах СКА в воротах играет Егор Заврагин – Спортс’‘).
Вратарь нам дает уверенность, мы даем ему уверенность – от этого такой результат.
– Сейчас нужно, чтобы в игре было меньше шоу, больше прагматизма?
– Конечно. Ищем игру, которая поможет нам в плей-офф.
– Завершать регулярку выездной серией, которая ждет СКА, – в этом есть элемент дискомфорта?
– Да без разницы, честно говоря. Везде одинаковые игры.
– Про то, с кем хочется встретиться в плей-офф, я не спрашиваю, потому что спортсменов этот вопрос бесит.
– Тоже без разницы. Все равно, с какого места выйдем, со всеми играли, у всех выигрывали, дуэль с любым соперником интересна.
– Но в этом сезоне СКА может начать Кубок Гагарина не дома.
– Не знаю, где лучше. Обычно начинали дома, но если в этот раз начнем на выезде, для меня не будет большой разницы, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Заврагин об отсутствии Кузнецова в СКА: «Он заводила, шутки шутит в раздевалке. Когда кого-то нет, чувствуешь, что команда неполная»
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