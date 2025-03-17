Потапов о Шабанове в НХЛ: «Уже точно поедет, насколько я знаю. «Айлендерс» бы прекрасно ему подошли, «Сан-Хосе» – не то, выкидывают шайбу через борт, через стекло»
— Готов ли Максим Шабанов к тому, чтобы играть в НХЛ уже в следующем сезоне?
— Насколько я знаю, он уже точно поедет. Поэтому челябинцам надо хватать этого журавля, который сейчас есть, и стараться максимум выжать из команды в этом году.
— Какая команда НХЛ может подойти Шабанову?
— Мне кажется, «Айлендерс» прекрасно бы подошли ему. Я смотрел и матчи, и состав. С этой командой можно стартануть в НХЛ, получить игровое время. Тренерский штаб, игра «Айлендерс» ему тоже подходят. Я смотрел игру еще одного аутсайдера «Сан-Хосе», но там выкидывают шайбу через борт, через стекло. И это не то, что нужно Шабанову.
— Шабанов не самый общительный человек. Это не помешает в НХЛ?
— Я не думаю, что помешает. Но работать с журналистами придется точно, и он должен это понять. Но это никак не должно сказаться на его игре, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.
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