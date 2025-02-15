Тертышный о Шабанове в НХЛ: «Заиграет, если захочет. Я за него даже не переживаю. Он из ничего может сделать гол»

Никита Тертышный высказался о перспективах Максима Шабанова в НХЛ.

– В Челябинске вы играли с Максимом Шабановым. Как вы можете оценить шансы Максима заиграть в НХЛ?

– Заиграет, если захочет. Зная его характер и какой он человек, он везде может заиграть. Так что я за него даже не переживаю, все у него будет хорошо, он со всем справится. Он в порядке.

– Можете выделить самые сильные качества Максима на льду?

– Я думаю, что это мышление, катание и работа с шайбой. Он на два шага впереди. Из ничего он может сделать гол, – сказал форвард «Торпедо », ранее выступавший за «Трактор».

«Филадельфия» – главный претендент на Шабанова. Форвардом «Трактора» интересуются несколько клубов НХЛ (Артур Хайруллин)