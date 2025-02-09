Шабанов о переходе в НХЛ: «Может, люди знают больше, чем я. Сейчас сконцентрирован на игре за «Трактор». Главное – приносить пользу команде»
Максим Шабанов прокомментировал интерес от клубов НХЛ.
– Не могу сказать, что много скаутов НХЛ мне пишет. У меня есть агенты, лучше у них узнавать. Я правда не знаю, не моя работа.
– Пишут, что я уезжаю в НХЛ?
– Не знаю, может быть, люди знают больше, чем я. Сейчас я сконцентрирован на игре за «Трактор». Все мои мысли о «Тракторе» и этом сезоне.
Насчет своей статистики тоже максимально спокоен. Главное – приносить пользу команде, – сказал нападающий «Трактора» Максим Шабанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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