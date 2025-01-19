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Экс-директор «Трактора» Баландин о Шабанове в НХЛ: «Главное – не пересидеть и уехать вовремя. Он вышел на новый уровень, нужно дальнейшее развитие»

Андрей Баландин оценил шансы Максима Шабанова заиграть в НХЛ.

Ранее стало известно, что несколько клубов НХЛ претендуют на 24-летнего форварда. Срок контракта Шабанова с «Трактором» заканчивается в мае 2025-го.

В текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ на счету нападающего 46 (18+28) очков в 48 матчах при полезности «плюс 8».

– Иногда смотрю на Шабанова и мне кажется, что он готов к НХЛ. А иногда видно, что не хватает чего-то. И задаешься вопросом: «А потянет ли?» За океаном ведь жестче хоккей, и притом намного.

То, что Шабанов вырос как игрок, доказывает его статистика, он постоянно в числе лидеров бомбардирской гонки. Он вышел на новый уровень и ему нужно дальнейшее развитие. Главное – не пересидеть и уехать вовремя. Так что почему бы и нет?

– Существует мнение, что Шабанову может помешать то, что он необщительный.

– То, что он мало общается с журналистами, это не есть хорошо. Это твой имидж, а в Америке любят более открытых спортсменов.

Общению с журналистами тоже надо учиться. Лишнее сказанное слово может выступить против тебя, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Баландин
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