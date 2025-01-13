«Питтсбург», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Тампа» претендуют на форварда «Трактора» Шабанова («Матч ТВ»)
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 24-летний игрок «Трактора» набрал 41 (17+24) очко в 45 матчах. Он входит в топ-5 бомбардиров лиги.
«Еще год назад, в декабре 2023‑го, когда Шабанов продлил контракт с «Трактором», он принял решение, что после сезона‑2024/25 уезжает в НХЛ. При этом пока Максим выбирает, где он продолжит карьеру.
У него будет полно вариантов, потому что этого форварда не выбирали на драфте.
Уже понятно, что на Шабанова претендуют «Питтсбург», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Тампа‑Бэй». Видимо, Максим определится с командой ближе к концу этого сезона», – приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.
С 1 июня 2025 года Шабанов получит статус ограниченно свободного агента в КХЛ и сможет уехать в Северную Америку. В НХЛ он будет являться неограниченно свободным агентом.
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