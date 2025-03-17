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  • Ковальчук о Мичкове: «Если он выдержит давление со стороны Тортореллы, все будет в порядке. Но такой стресс может надломить его уверенность. К счастью, там есть Знарок»
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Ковальчук о Мичкове: «Если он выдержит давление со стороны Тортореллы, все будет в порядке. Но такой стресс может надломить его уверенность. К счастью, там есть Знарок»

Илья Ковальчук высказался о первом сезоне Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний дебютант «Филадельфии» набрал 47 (20+27) очков в 66 играх в регулярном чеспионате НХЛ при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 16:15.

«Если он сможет выдержать давление со стороны тренера [Джона Тортореллы], с ним все будет в порядке. Но это нелегко. Такой стресс может надломить уверенность игрока.

К счастью, там есть Олег Знарок, который его направляет. Несмотря на сложности, Мичков показывает отличный хоккей.

Ему дают играть в первой бригаде большинства, что является отличным знаком», – сказал экс-форвард «Атланты» и «Нью-Джерси».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RG.org
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoИлья Ковальчук
logoФиладельфия
logoОлег Знарок
logoДжон Торторелла
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