Ковальчук о Мичкове: «Если он выдержит давление со стороны Тортореллы, все будет в порядке. Но такой стресс может надломить его уверенность. К счастью, там есть Знарок»

Илья Ковальчук высказался о первом сезоне Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний дебютант «Филадельфии» набрал 47 (20+27) очков в 66 играх в регулярном чеспионате НХЛ при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 16:15.

«Если он сможет выдержать давление со стороны тренера [Джона Тортореллы ], с ним все будет в порядке. Но это нелегко. Такой стресс может надломить уверенность игрока.

К счастью, там есть Олег Знарок , который его направляет. Несмотря на сложности, Мичков показывает отличный хоккей.

Ему дают играть в первой бригаде большинства, что является отличным знаком», – сказал экс-форвард «Атланты» и «Нью-Джерси».