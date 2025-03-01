Рыбин о Мичкове и «Филадельфии»: «Торторелла – не его тренер. Где-то учат, где-то обрубают, где-то сажают. Не вижу, за счет чего они хотят Матвея развивать»

Максим Рыбин считает, что «Филадельфия» не развивает Матвея Мичкова.

20-летний нападающий, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набрал 44 (19+25) очка при полезности «минус 9» в 58 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 16:00.

«Это крайне тяжелая команда: где-то его учат, где-то обрубают, где-то сажают. Его хотят научить играть в обороне, его хотят научить играть в командный вид спорта.

Но все равно, я считаю, что Джон Торторелла – не его тренер. Со мной могут поспорить, но я считаю, что он учит, учит, учит.

Но я не вижу, за счет чего они хотят Матвея Мичкова развивать», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .