Рыбин о Мичкове и «Филадельфии»: «Торторелла – не его тренер. Где-то учат, где-то обрубают, где-то сажают. Не вижу, за счет чего они хотят Матвея развивать»
Максим Рыбин считает, что «Филадельфия» не развивает Матвея Мичкова.
20-летний нападающий, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набрал 44 (19+25) очка при полезности «минус 9» в 58 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 16:00.
«Это крайне тяжелая команда: где-то его учат, где-то обрубают, где-то сажают. Его хотят научить играть в обороне, его хотят научить играть в командный вид спорта.
Но все равно, я считаю, что Джон Торторелла – не его тренер. Со мной могут поспорить, но я считаю, что он учит, учит, учит.
Но я не вижу, за счет чего они хотят Матвея Мичкова развивать», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vprognoze.ru
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