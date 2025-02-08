Мичков отрабатывал лакроссы на тренировке «Флайерс». Ему не удалось забить такой гол в матче с «Вашингтоном»
Матвей Мичков отрабатывал лакроссы на тренировке «Филадельфии».
«Мичков активно работает над лакроссами после того, как вчера вечером не смог забить такой гол», – сообщил журналист из Филадельфии Чарли О’Коннор.
20-летний россиянин попытался забить лакросс-гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4), но ему помешал вратарь «столичных» Чарли Линдгрен. До этого форвард «Флайерс» сделал дубль.
На его счету 36 (16+20) очков в 54 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 15». Лакросс-голов в НХЛ на его счету пока нет.
Торторелла о лакроссах: «Я проиграл эту чертову битву. Не думаю, что это должно быть в нашей игре, но что есть, то есть»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
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