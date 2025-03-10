Торторелла – журналистам о том, что сажал Мичкова на лавку: «Не собираюсь давать вам информацию. Речь не всегда идет о действиях на льду. Буду развивать его так, как считаю нужным»

Джон Торторелла резко ответил журналистам на вопросы о Матвее Мичкове.

Форвард «Филадельфии» остался без очков в игре НХЛ с «Нью-Джерси» (1:3), он провел на льду 13:50.

В первом периоде главный тренер команды Джон Торторелла посадил хоккеиста на скамейку запасных после гола «Девилс».

Мичков пропустил последние 8 минут 50 секунд периода. Он вернулся на лед во втором игровом отрезке.

«Позвольте мне сказать вам кое-что, ребята, есть ряд вещей, которые играют роль, это не одна конкретная игровая ситуация. Вы в невыгодном положении, потому что я не собираюсь давать вам информацию.

Когда я пытаюсь научить его чему-то, речь не всегда идет о действиях на льду. Используйте это как контекст, прежде чем начинать нести всякую чушь.

Есть много вещей, которые я делаю, пытаясь развить этого игрока, и я собираюсь продолжать делать это так, как я считаю нужным», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .