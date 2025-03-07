  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о Мичкове в НХЛ: «Были сомнения, когда он уезжал – человек в КХЛ себя не зарекомендовал. Матвей всем доказал, что мы ошибались. Он был не таким шустрым здесь»
16

Артюхин о Мичкове в НХЛ: «Были сомнения, когда он уезжал – человек в КХЛ себя не зарекомендовал. Матвей всем доказал, что мы ошибались. Он был не таким шустрым здесь»

Евгений Артюхин высказался об успехах Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний форвард «Филадельфии» в текущем сезоне набрал 46 (20+26) очков за 61 матч в регулярном чемпионате.

«То, что Мичков первым из новичков забросил 20 шайб в НХЛ – позитивный момент. Я знаю его тренера Тортореллу. Он очень строгий, требовательный.

Если Мичков выиграет «Колдер Трофи» (приз новичку сезона в НХЛ – Спортс’‘), это придаст ему уверенности, и даже тренер пересмотрит свое мнение по нему. Может, будет где-то лоялен к нему.

Когда Мичков уезжал за океан, у меня были сомнения. Парень был не готов, по моему мнению. В России он себя не так сильно проявлял, как в НХЛ.

Если человек в КХЛ себя не зарекомендовал, то куда он едет? Но он приехал и доказал нам всем, что мы ошибались. Мотивация или что-то другое, не знаю.

Возможно, североамериканский хоккей ему больше подходит. В НХЛ он ярче выступает, чем в КХЛ. Он не такой быстрый, шустрый игрок был здесь», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Евгений Артюхин.

Мичков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ вместе с Селебрини

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoМатвей Мичков
logoДжон Торторелла
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Артюхин
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ вместе с Селебрини
36сегодня, 04:05Видео
Мичков в матче против «Калгари»: передача, 6 бросков, 5 потерь и «минус 2» за 20:15 при 6:12 в большинстве. Гол Кутюрье сначала записали на Матвея
315 марта, 03:45Видео
Мингачев о Мичкове: «Талантливый парень, одаренный, с хоккейным чутьем. Демидов на уровне Матвея, может, даже выше, его тоже ждет хорошее будущее»
24 марта, 07:44
Главные новости
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
29 минут назадСпецпроект
Андрей Свечников о Кузнецове в СКА: «Не думаю, что в «Каролине» ему дали бы хорошую возможность себя проявить. Он выбрал лучший для себя вариант»
5сегодня, 20:47
Никитин о 3:5 от «Динамо»: «Можно заставить работать, но невозможно заставить побеждать. Это должно быть внутри. Проблема в отсутствии фокуса»
2сегодня, 20:35
Маршанд перейдет во «Флориду» из «Бостона» (Эллиотт Фридман)
66сегодня, 20:19
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Вегас» против «Питтсбурга», «Сент-Луис» встретится с «Анахаймом»
67сегодня, 19:49
Джонстон продлил контракт с «Далласом» на 5 лет. Кэпхит – 8,4 млн долларов (TSN)
14сегодня, 19:47
Рантанен подпишет контракт с «Далласом» на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов. Будет пункт о полном запрете на перемещения (Даррен Дрегер)
26сегодня, 19:15
КХЛ. «Динамо» Москва победило «Локомотив»
177сегодня, 19:04
Грошев дисквалифицирован на 10 матчей АХЛ за расистские высказывания в адрес соперника
27сегодня, 18:56
«Даллас» выменяет Рантанена у «Каролины», отдав Станковена и 2 выбора в 1-м раунде драфта. Микко подпишет 8-летний контракт со «Старс» (Фрэнк Серавалли)
47сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Колорадо» выменял Эрика Джонсона у «Филадельфии» на Дживани Смита
19 минут назад
Форвард «Эдмонтона» Кэйн не сыграет в регулярке-2024/25
135 минут назад
«Баффало» обменял Обе-Кюбеля в «Рейнджерс» на Бреннстрема (TSN)
45 минут назад
«Оттава» выменяла Зеттерлунда и Робинса у «Сан-Хосе» на Грегора и Остапчука (Sportsnet)
6сегодня, 20:59
Кудашов о 5:3 с «Локомотивом»: «Поначалу мы плохо играли в определенных моментах. Затем добавили, выправили игру и дожали соперника»
2сегодня, 20:11
Андрей Свечников: «Деанджело – хороший парень, но на льду бывает вспыльчивым. Это ему немного мешает»
1сегодня, 19:57
«Рейнджерс» и Вааканайнен продлили контракт на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов. Защитник перешел в клуб из «Анахайма» в рамках обмена Трубы
2сегодня, 19:50
«Бостон» обменял Койла и выбор в 5-м раунде в «Колорадо» на Миттлстадта, Зеллерса и драфт-пик 2-го раунда (TSN)
9сегодня, 19:38
«Питтсбург» обменял Глэсса в «Нью-Джерси» на выбор в 3-м раунде драфта
2сегодня, 19:38
«Детройт» выменял Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Велено
4сегодня, 19:23