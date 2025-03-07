Артюхин о Мичкове в НХЛ: «Были сомнения, когда он уезжал – человек в КХЛ себя не зарекомендовал. Матвей всем доказал, что мы ошибались. Он был не таким шустрым здесь»

Евгений Артюхин высказался об успехах Матвея Мичкова в НХЛ.

20-летний форвард «Филадельфии » в текущем сезоне набрал 46 (20+26) очков за 61 матч в регулярном чемпионате.

«То, что Мичков первым из новичков забросил 20 шайб в НХЛ – позитивный момент. Я знаю его тренера Тортореллу . Он очень строгий, требовательный.

Если Мичков выиграет «Колдер Трофи» (приз новичку сезона в НХЛ – Спортс’‘), это придаст ему уверенности, и даже тренер пересмотрит свое мнение по нему. Может, будет где-то лоялен к нему.

Когда Мичков уезжал за океан, у меня были сомнения. Парень был не готов, по моему мнению. В России он себя не так сильно проявлял, как в НХЛ.

Если человек в КХЛ себя не зарекомендовал, то куда он едет? Но он приехал и доказал нам всем, что мы ошибались. Мотивация или что-то другое, не знаю.

Возможно, североамериканский хоккей ему больше подходит. В НХЛ он ярче выступает, чем в КХЛ. Он не такой быстрый, шустрый игрок был здесь», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Евгений Артюхин .

Мичков забил 20-й гол в сезоне в матче с «Виннипегом». Он возглавляет гонку снайперов среди новичков НХЛ вместе с Селебрини