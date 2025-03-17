Романов сыграл 26:24 против «Флориды»: 4 броска, 3 хита, 2 блока и «+1»

Александр Романов сыграл 26:24 против «Флориды».

Защитник «Айлендерс » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:2).

25-летний россиянин провел на льду 26 минут 24 секунды (больше всех в команде, 0:18 – в большинстве, 3:52 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «+1».

В его активе 4 броска в створ, 3 силовых приема и 2 блока.

В текущем сезоне у Романова 18 (4+14) очков в 52 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 22:46.