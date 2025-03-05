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Романов о работе с психологом: «Если неуверенно себя чувствуешь, трясет на играх, то почему нет? Пошел, позанимался, убрал этот минус. Мне понравилось»

Александр Романов рассказал об опыте работы с психологом.

– Ты говорил, что около года работал с психологом. В какой период? 

– Еще когда играл в КХЛ. Не чувствовал, что у меня проблемы с уверенностью в себе, просто предложили, посоветовали, я и попробовал.

Узнал базовые вещи: управление эмоциями, подготовка к играм… Мне понравилось, хороший опыт, и, возможно, многим нужно его получить. 

Не всем, конечно. Если считаешь, что обойдешься без этого, не трать время. Но если неуверенно себя чувствуешь, если трясет на играх, то почему нет? Пошел, позанимался, минус этот убрал.

Консультация психолога – это в любом случае совет специалиста, а не указ. Прислушивайся ко всем и делай, как считаешь нужным, – рассказал в интервью Спортсу’‘ защитник «Айлендерс» Александр Романов, ранее выступавший за ЦСКА

«В команде все рады, что выбрали Трампа». Интервью Александра Романова – о жизни в Америке

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
психология
logoАлександр Романов
logoНХЛ
logoАйлендерс
logoКХЛ
logoЦСКА
logoСпортс
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