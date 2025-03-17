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Шестеркин отбил 20 из 23 бросков «Эдмонтона», поражение – 27-е в 50 матчах

Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23 в матче с «Эдмонтоном» (1:3).

Вратарь «Рейнджерс» потерпел 27-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в сезоне россиянин провел 50 игр при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,80.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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