Шестеркин отразил 26 из 28 бросков «Миннесоты» и стал 1-й звездой матча. Победа завершила серию из 3 поражений

Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков «Миннесоты» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2 ОТ).

Победа позволила россиянину прервать серию из 3 поражений.

В текущем сезоне у него 22 победы в 48 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.