Шестеркин отразил 26 из 28 бросков «Миннесоты» и стал 1-й звездой матча. Победа завершила серию из 3 поражений
Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков «Миннесоты» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2 ОТ).
Победа позволила россиянину прервать серию из 3 поражений.
В текущем сезоне у него 22 победы в 48 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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