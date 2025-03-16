Шестеркин – 8-й российский вратарь с 20+ шатаутами в НХЛ. В истории «Рейнджерс» – 9-й
Игорь Шестеркин – 8-й российский вратарь с 20+ шатаутами в НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:0).
Игра на ноль стала для россиянина 5-й в сезоне и 20-й за карьеру в лиге в рамках регулярок (за 262 игры).
Шестеркин идет на 8-м месте среди российских вратарей в истории НХЛ по числу матчей на ноль.
Его опережают Евгений Набоков (59 в 697), Сергей Бобровский («Флорида», 48 в 745), Николай Хабибулин (46 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», 41 в 621), Андрей Василевский («Тампа», 38 в 529), Илья Брызгалов (34 в 465) и Илья Сорокин («Айлендерс», 21 в 241).
В истории «Рейнджерс» Игорь идет на 9-м месте. Рекордом владеет Хенрик Лундквист (64 в 887), в топ-3 также входят Эд Джакомин (49 в 539) и Дэйв Керр (40 в 324).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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