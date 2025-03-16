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  • Окулов об обмене из ЦСКА в «Авангард»: «Эмоции были тяжелые, не ожидаешь до самого конца, что такое произойдет. У тебя уже семья, ребенок ходит в садик – нужно быстро перестроиться»
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Окулов об обмене из ЦСКА в «Авангард»: «Эмоции были тяжелые, не ожидаешь до самого конца, что такое произойдет. У тебя уже семья, ребенок ходит в садик – нужно быстро перестроиться»

Константин Окулов рассказал об эмоциях от обмена из ЦСКА в «Авангард».

Вам пришлось покинуть родной клуб, в котором вы провели несколько лет. Какого было прощаться с ЦСКА, и что больше всего будете вспоминать из времени, проведенного там?

– Да, фактически обмен произошел за пару дней, и это был не самый легкий момент. Ты долгое время играешь в одном месте, у тебя уже семья, живешь там, ребенок ходит в один садик – это тоже такой момент, когда нужно быстро перестроиться. Опять же, заводишь много друзей, общение, и самое сложное – это расставаться с друзьями. Да, это был нелегкий период, но, слава богу, мы прошли через этот момент, и началась новая глава.

Обмен в «Авангард» стал неожиданностью для многих. Как вы узнали о предстоящем переходе, и какие эмоции это вызвало?

– Узнал от агента, Александра Черных, он написал, что меня будут обменивать. На следующий день вечером я уже узнал, что это будет «Авангард». Эмоции были тяжелые, потому что не ожидаешь до самого конца, что такое произойдет. Но что было, то было, и я точно ни о чем не жалею. Опять же, как и в прошлом случае, это новый этап, который нужно продолжать, – сказал нападающий «Авангарда». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт агентства Winners
logoКонстантин Окулов
logoЦСКА
logoКХЛ
Александр Черных
logoАвангард
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