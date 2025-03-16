Ковальчук о Демидове в «Монреале»: «Надо быть готовым к жизни в городе, где хоккей – религия. Главное – не стесняться и говорить на их языке. Уверен, у него все получится»
Илья Ковальчук дал совет Ивану Демидову перед переходом в «Монреаль».
Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
«Он отличный парень – умный, трудолюбивый и действительно увлечен хоккеем. Я слышал, что он работает дополнительно, и это здорово. Он уже выделяется в КХЛ, и я уверен, что у него все получится в «Монреале».
Ему нужно быть готовым к реальности жизни в городе, где хоккей – это религия. Каждое его движение будет под пристальным взглядом руководства и СМИ. Главное – не стесняться и говорить на их языке. В таком месте, как Монреаль, это очень важно», – сказал бывший нападающий «Монреаля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RG
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