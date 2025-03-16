«Артамонов «съест» Демидова, скоро он будет играть намного лучше. Просто у Вани партнеры опытнее». Форвард «Торпедо» Крутов о хоккеистах

Андрей Крутов заявил, что Никита Артамонов станет лучше Ивана Демидова из СКА.

18-летний форвард системы «Торпедо » провел в этом сезоне 12 матчей за основную команду и забросил 4 шайбы.

В активе 19-летнего Артамонова 39 (22+17) очков за 61 игру в текущем Фонбет чемпионате КХЛ, его одногодка Демидов отметился 49 (19+30) очками в 63 матчах за СКА.

– Вы не верите, что начнете плей-офф с «Торпедо»?

– Мне не хватает игровой практики для плей-офф КХЛ. Взрослые парни кусаются за свой шанс выиграть Кубок Гагарина, для некоторых из них это может быть последний сезон на таком уровне, поэтому молодым тяжело пробиться в состав.

Конечно, если не брать людей с других планет, таких как Ваня Демидов . Это особенный хоккеист. Ему плевать, в какой лиге играть, он просто выходит на лед и рвет всех.

Однако я считаю, что Артамонов сильнее него, просто у Вани партнеры опытнее. Думаю, многие замечают конкуренцию между ними в КХЛ. Артамонов съест Демидова, в скором времени он будет играть намного лучше Вани.

Для меня нет партнера лучше, чем Никита – в МХЛ мы вместе играли в одном звене, у нас на льду была особенная связь.

Когда выходишь против тройки Артамонов – Виноградов – Атанасов на тренировке, становится страшно. Они так друг друга чувствуют, что голова начинает кружиться, – сказал нападающий «Торпедо» Андрей Крутов .