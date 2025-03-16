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Зубов об Овечкине: «Буду молиться, чтобы он превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне, это достижение на века. Александр – величайший снайпер»

Сергей Зубов высказался о погоне Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

Вы играли в НХЛ, когда еще на лед выходил Гретцки. Тогда можно было представить, что в лиге появится игрок, способный догнать его по заброшенным шайбам?

– Тогда никто не мог даже подумать об этом. Поверьте мне на слово. То, что делает Саша, это не поддается никакому описанию. Овечкин – величайший снайпер. Я просто буду молиться, чтобы он повторил и превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Это достижение на века.

Грандиозное событие для НХЛ?

– Ну а что может быть круче?

При том, что Овечкин и Гретцки – разные по стилю игроки?

– Совершенно не похожие друг на друга. Один – прирожденный снайпер с удивительным броском, Уэйн был немножко другим – техничный, тонкий. Он попал не в свою эру. Ему надо было играть сейчас. А он играл тогда.

Как это понять?

– Хоккей изменился. Гретцки в то время, когда он играл, катался быстрее всех на коньках. И выглядел человеком с другой планеты, – сказал главный тренер «Сочи».

Форварду «Вашингтона» Овечкину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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