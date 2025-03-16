Зубов об Овечкине: «Буду молиться, чтобы он превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне, это достижение на века. Александр – величайший снайпер»
– Вы играли в НХЛ, когда еще на лед выходил Гретцки. Тогда можно было представить, что в лиге появится игрок, способный догнать его по заброшенным шайбам?
– Тогда никто не мог даже подумать об этом. Поверьте мне на слово. То, что делает Саша, это не поддается никакому описанию. Овечкин – величайший снайпер. Я просто буду молиться, чтобы он повторил и превзошел рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Это достижение на века.
– Грандиозное событие для НХЛ?
– Ну а что может быть круче?
– При том, что Овечкин и Гретцки – разные по стилю игроки?
– Совершенно не похожие друг на друга. Один – прирожденный снайпер с удивительным броском, Уэйн был немножко другим – техничный, тонкий. Он попал не в свою эру. Ему надо было играть сейчас. А он играл тогда.
– Как это понять?
– Хоккей изменился. Гретцки в то время, когда он играл, катался быстрее всех на коньках. И выглядел человеком с другой планеты, – сказал главный тренер «Сочи».
Форварду «Вашингтона» Овечкину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий