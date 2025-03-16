Зарипов о рекорде Гретцки: «Знаю Сашку и его отношение к хоккею – рекорд будет побит в этом году. Вся страна в ожидании, я внимательно смотрю результат каждого его матча»

Данис Зарипов заявил, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом году.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

– Вы следите за погоней Александра Овечкина за рекордом Гретцки? Когда он его обгонит?

– В последнее время я внимательно смотрю результат каждого его матча. Очень Сашу поддерживаю и верю в него. Загадывать ничего не хочется, вся страна уже в ожидании. Но будем верить в Овечкина .

Я знаю Сашку, его отношение к хоккею. Мы уверены в нем – рекорд Гретцки будет побит в этом году, – сказал бывший игрок сборной России Данис Зарипов .

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