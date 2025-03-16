Великая о долгой карьере Овечкина: «Дети вдохновляют, их эмоции и неподдельный интерес к твоему делу заставляют продолжать. Желаю ему победы в гонке за рекордом»
39-летняя спортсменка участвовала в четырех Олимпийских играх и завоевала на них пять медалей – две золотые и три серебряные. Ранее она заявила, что ждет приглашения на Олимпиаду-2028 и не планирует завершать карьеру.
Капитан «Вашингтона» в этом же возрасте идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Гретцки (894).
– Я не большой специалист в хоккее, но за Овечкиным и его рекордом, конечно, слежу. Желаю ему победы в этой гонке. Мы несколько раз пересекались, но близко не общаемся. Александр – это просто машина, символ нашего спорта.
– В чем секрет спортивного долголетия?
– Мне кажется, дети. Они вдохновляют. Их эмоции, их радость, их неподдельный интерес к твоему делу заставляют дальше продолжать и не заканчивать карьеру, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина – это важные события в стране. Артем – жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий