Великая о долгой карьере Овечкина: «Дети вдохновляют, их эмоции и неподдельный интерес к твоему делу заставляют продолжать. Желаю ему победы в гонке за рекордом»

Фехтовальщица Софья Великая поделилась секретом спортивного долголетия Овечкина.

39-летняя спортсменка участвовала в четырех Олимпийских играх и завоевала на них пять медалей – две золотые и три серебряные. Ранее она заявила, что ждет приглашения на Олимпиаду-2028 и не планирует завершать карьеру.

Капитан «Вашингтона » в этом же возрасте идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Гретцки (894).

– Я не большой специалист в хоккее, но за Овечкиным и его рекордом, конечно, слежу. Желаю ему победы в этой гонке. Мы несколько раз пересекались, но близко не общаемся. Александр – это просто машина, символ нашего спорта.

– В чем секрет спортивного долголетия?

– Мне кажется, дети. Они вдохновляют. Их эмоции, их радость, их неподдельный интерес к твоему делу заставляют дальше продолжать и не заканчивать карьеру, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая .

Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина – это важные события в стране. Артем – жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»