Бучельников о шахматах: «У меня достаточно хороший уровень, разные дебюты до сих пор в голове. Когда нечем заняться, провожу партию-другую»
– У вас действительно еще имеется разряд по шахматам?
– Да. Бывают вечера, когда совсем нечем заняться. Вот тогда без проблем провожу партию-другую. Так сказать, вспоминаю былое.
Не могу сказать, что уровень высочайший, но достаточно хороший. В голове до сих пор остались разные дебюты. Когда начинается противостояние, сразу предвижу, какие ходы может сделать соперник.
Но до просмотра турниров дело не доходит. На это просто не остается времени, – сказал нападающий «Витязя».
Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды
Бучельников о том, можно ли назвать Романа Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Скорее хорошим тренером. Отличный наставник. А спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий