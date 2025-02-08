Бучельников о шахматах: «У меня достаточно хороший уровень, разные дебюты до сих пор в голове. Когда нечем заняться, провожу партию-другую»

Дмитрий Бучельников рассказал о своих успехах в шахматах.

– У вас действительно еще имеется разряд по шахматам?

– Да. Бывают вечера, когда совсем нечем заняться. Вот тогда без проблем провожу партию-другую. Так сказать, вспоминаю былое.

Не могу сказать, что уровень высочайший, но достаточно хороший. В голове до сих пор остались разные дебюты. Когда начинается противостояние, сразу предвижу, какие ходы может сделать соперник.

Но до просмотра турниров дело не доходит. На это просто не остается времени, – сказал нападающий «Витязя ».

Бучельников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,737 секунды

Бучельников о том, можно ли назвать Романа Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Скорее хорошим тренером. Отличный наставник. А спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца»