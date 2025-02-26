Бучельников сделал 34-й ассист в сезоне за «Витязь» и установил клубный рекорд в КХЛ. У 21-летнего форварда 47 очков в 56 матчах
Дмитрий Бучельников установил рекорд «Витязя» по ассистам за сезон КХЛ.
«Авангард» принимает команду Павла Десяткова (3:3, овертайм) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
21-летний форвард гостей Дмитрий Бучельников отметился двумя результативными передачами в этом матче.
Он побил рекорд «Витязя» в КХЛ, который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен – по 32 ассиста.
На счету Бучельникова 47 (13+34) очков в 56 матчах текущего регулярного чемпионата.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости