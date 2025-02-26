Бучельников сделал 34-й ассист в сезоне за «Витязь» и установил клубный рекорд в КХЛ. У 21-летнего форварда 47 очков в 56 матчах

Дмитрий Бучельников установил рекорд «Витязя» по ассистам за сезон КХЛ.

«Авангард » принимает команду Павла Десяткова (3:3 , овертайм) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

21-летний форвард гостей Дмитрий Бучельников отметился двумя результативными передачами в этом матче.

Он побил рекорд «Витязя » в КХЛ, который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен – по 32 ассиста.

На счету Бучельникова 47 (13+34) очков в 56 матчах текущего регулярного чемпионата.