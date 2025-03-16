«Все понимают, что НХЛ – особая лига, там лучшие игроки мира. В мечтах любого парня сыграть там сезон, да хотя бы один матч». Бучельников о возможном переходе в НХЛ

Дмитрий Бучельников из «Витязя» заявил, что хочет играть в НХЛ.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 62 матча и набрал 51 (15+36) очко в Фонбет чемпионате КХЛ. Права на него в НХЛ принадлежат «Детройту ».

– Интерес попробовать себя в НХЛ есть?

– Конечно, а как иначе? На самом деле все понимают, что НХЛ – это особая лига. Там собраны лучшие игроки мира, и в мечтах любого парня там сыграть хотя бы сезон. Да хотя бы один матч.

– При этом в «Детройте» многие российские игроки так и не прижились. Не страшно ехать в Мичиган?

– Ничего страшного. У них не получилось, а может, у меня и получится!

– К сезону в АХЛ готовы?

– Я готов ко всему, к любым вызовам. Для меня это не проблема, нужно будет сыграть за фарм-клуб – значит, так надо, – сказал форвард «Витязя » Дмитрий Бучельников .

Бучельников сделал 34-й ассист в сезоне за «Витязь» и установил клубный рекорд в КХЛ