«Все понимают, что НХЛ – особая лига, там лучшие игроки мира. В мечтах любого парня сыграть там сезон, да хотя бы один матч». Бучельников о возможном переходе в НХЛ
В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 62 матча и набрал 51 (15+36) очко в Фонбет чемпионате КХЛ. Права на него в НХЛ принадлежат «Детройту».
– Интерес попробовать себя в НХЛ есть?
– Конечно, а как иначе? На самом деле все понимают, что НХЛ – это особая лига. Там собраны лучшие игроки мира, и в мечтах любого парня там сыграть хотя бы сезон. Да хотя бы один матч.
– При этом в «Детройте» многие российские игроки так и не прижились. Не страшно ехать в Мичиган?
– Ничего страшного. У них не получилось, а может, у меня и получится!
– К сезону в АХЛ готовы?
– Я готов ко всему, к любым вызовам. Для меня это не проблема, нужно будет сыграть за фарм-клуб – значит, так надо, – сказал форвард «Витязя» Дмитрий Бучельников.
Бучельников сделал 34-й ассист в сезоне за «Витязь» и установил клубный рекорд в КХЛ
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