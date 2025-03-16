40-летний Бернс провел 910 матчей в НХЛ без пропусков – 5-е место в истории. Серия началась в 2013 году

Защитник «Каролины» Брент Бернс провел 910 матчей подряд и вошел в топ-5 в НХЛ.

40-летний канадец провел на льду 21 минуту и 15 секунд в игре регулярного чемпионата с «Филадельфией» (5:0).

Он повторил результат Патрика Марло , в активе которого также есть серия из 910 матчей без пропусков. Бернс начал свою 21 ноября 2013 года.

Лидером по этому показателю за всю историю НХЛ является Фил Кессел – 1064 игры. Второе место у Кита Йэндла (989 матчей), замыкает тройку Дуг Джарвис (964 игры). Четвертая позиция у Гарри Ангера (914 матчей).

В текущем сезоне у Бернса 23 (5+18) очка за 67 игр в составе «Харрикейнс» при полезности «плюс 7».