Бернс набрал 900-е очко в НХЛ – лучший результат среди действующих защитников. Карлссон – 2-й, Хедман – 3-й

Брент Бернс набрал 900-е очко в НХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной » и «Лос-Анджелесом » (2:4).

39-летний защитник «Харрикейнс» сделал голевую передачу. Это набранное очко стало для него 900-м (259+641) в регулярных чемпионатах.

По этому показателю он идет на 13-м месте в истории лиги среди защитников, а также лидирует среди действующих игроков обороны.

На второй строчке идет Эрик Карлссон из «Питтсбурга» (852 очка), замыкает тройку Виктор Хедман из «Тампы» (768 баллов).

Четвертая позиция у еще одного защитника «Питтсбурга» Криса Летанга (762 очка), пятым идет Роман Йоси из «Нэшвилла» (721 очко).

В текущем сезоне у Бернса 19 (4+15) баллов за результативность в 53 матчах.