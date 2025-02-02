Бернс набрал 900-е очко в НХЛ – лучший результат среди действующих защитников. Карлссон – 2-й, Хедман – 3-й
Брент Бернс набрал 900-е очко в НХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Лос-Анджелесом» (2:4).
39-летний защитник «Харрикейнс» сделал голевую передачу. Это набранное очко стало для него 900-м (259+641) в регулярных чемпионатах.
По этому показателю он идет на 13-м месте в истории лиги среди защитников, а также лидирует среди действующих игроков обороны.
На второй строчке идет Эрик Карлссон из «Питтсбурга» (852 очка), замыкает тройку Виктор Хедман из «Тампы» (768 баллов).
Четвертая позиция у еще одного защитника «Питтсбурга» Криса Летанга (762 очка), пятым идет Роман Йоси из «Нэшвилла» (721 очко).
В текущем сезоне у Бернса 19 (4+15) баллов за результативность в 53 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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