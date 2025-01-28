Набоков, Марло, Торнтон и Бернс вошли в 1-ю сборную «Сан-Хосе» за 25 лет. Кутюр, Гертл и Эрик Карлссон – во 2-ю

Евгений Набоков, Патрик Марло и Джо Торнтон – в 1-й сборной «Сан-Хосе» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В первую сборную «Шаркс» попал российский вратарь Евгений Набоков . Он является рекордсменом клуба среди голкиперов по числу матчей в регулярках и плей-офф (563 и 80), побед в регулярках и плей-офф (293 и 40) и игр на ноль в регулярках и плей-офф (50 и 7).

Первая команда «Сан-Хосе»

Нападающие: Патрик Марло , Джо Павелски , Джо Торнтон ;

Защитники: Брент Бернс , Марк-Эдуард Влэшик;

Вратарь: Евгений Набоков;

Вторая команда «Сан-Хосе»

Нападающие: Логан Кутюр, Томаш Гертл, Оуэн Нолан;

Защитники: Дэн Бойл, Эрик Карлссон;

Вратарь: Мартин Джонс.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Следующими будут названы символические сборные «Тампы».