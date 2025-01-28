Набоков, Марло, Торнтон и Бернс вошли в 1-ю сборную «Сан-Хосе» за 25 лет. Кутюр, Гертл и Эрик Карлссон – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
В первую сборную «Шаркс» попал российский вратарь Евгений Набоков. Он является рекордсменом клуба среди голкиперов по числу матчей в регулярках и плей-офф (563 и 80), побед в регулярках и плей-офф (293 и 40) и игр на ноль в регулярках и плей-офф (50 и 7).
Первая команда «Сан-Хосе»
Нападающие: Патрик Марло, Джо Павелски, Джо Торнтон;
Защитники: Брент Бернс, Марк-Эдуард Влэшик;
Вратарь: Евгений Набоков;
Вторая команда «Сан-Хосе»
Нападающие: Логан Кутюр, Томаш Гертл, Оуэн Нолан;
Защитники: Дэн Бойл, Эрик Карлссон;
Вратарь: Мартин Джонс.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
Следующими будут названы символические сборные «Тампы».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий